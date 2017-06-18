Airbus представил новую версию крупнейшего пассажирского самолета

Авиастроительный концерн Airbus представил обновленную версию самого большого в мире пассажирского лайнера серийного производства A380. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщается на сайте корпорации.

Согласно пресс-релизу, на строительство воздушного судна А380plus уйдет на 13 процентов меньше средств, а в конструкцию крыльев внесены изменения, которые позволяют улучшить аэродинамику лайнера и сэкономить до четырех процентов топлива.

Пресс-служба Airbus напомнила, что стандартная комплектация А380 вмещает 497 пассажиров. Самолеты с обновленным дизайном смогут перевозить до 575 человек.

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О планах увеличить вместимость своего воздушного судна корпорация Airbus объявила в апреле. Новый дизайн был презентован представителями компании на выставке гражданской авиации в Гамбурге.

A380 является самым большим серийным пассажирским самолетом. Его высота составляет 24 метра, длина — почти 73 метра, размах крыла — около 80 метров. Воздушное судно может без посадки пролетать более 15 тысяч километров.