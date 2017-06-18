МИД назвал антикубинскую политику Трампа возвратом к холодной войне

В министерстве иностранных дел России сравнили ужесточение американской политики в отношении Кубы с возвратом к холодной войне. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в воскресенье, 18 июня.

В МИД отметили, что Вашингтон придерживался подобного подхода на протяжении десятилетий, но в последнее время, когда президент США Барак Обама смягчил курс, были основания полагать, что «это стало отражением провала политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства».

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«Теперь выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован. Это не может не вызывать сожаления. Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен. События последнего полувека — тому очевидное свидетельство», — говорится в заявлении.

Российский МИД подтвердил солидарность с Кубой и выступил против американского эмбарго и санкций в отношении республики, осудив попытки вмешательства во внутренние дела государства.

