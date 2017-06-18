Партия Макрона лидирует на выборах во Франции

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» лидирует во втором туре выборов в Национальное собрание Франции. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

На данный момент известны результаты выборов в 306 из 577 избирательных округов, в 141 из них победу одержали представители движения «Вперед, республика!», еще в 21 — кандидаты союзной ему партии MoDem («Демократическое движение»).

Правоцентристская партия «Республиканцы» получила 72 депутатских мандата, Социалистическая партия — 20, правоцентристский «Союз демократов и независимых» - 15.

Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Во втором туре участвуют кандидаты, получившие не менее 12,5 процентов голосов избирателей в первом туре.

Первый тур голосования прошел неделю назад, 11 июня. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» набрала 28,21 процента голосов избирателей, правоцентристские «Республиканцы» взяли 15,77 процентов, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 13,20 процентов, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 11,02 процента, левоцентристская Социалистическая партия — 7,44 процента голосов.