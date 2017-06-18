Во Франции стартовал второй тур выборов в парламент

Второй тур голосования в Национальное собрание (нижняя палата парламента) стартовал во Франции в воскресенье, передает Reuters. Участки открылись в 8:00 (9:00 по московскому времени). Голосование продлится до 18:00, однако в больших городах проголосовать можно будет до 20:00.

Аналитики отмечают, что явка может упасть до рекордно низкого уровня из-за усталости избирателей после семимесячной предвыборной кампании (в мае в стране также прошли президентские выборы).

Первый тур голосования прошел неделю назад, 11 июня. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» набрала 28,21 процента голосов избирателей, правоцентристские «Республиканцы» взяли 15,77 процентов, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 13,20 процентов, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 11,02 процента, левоцентристская Социалистическая партия — 7,44 процента голосов.

На участки пришли меньше половины французов — 48,71 процента, что является рекордно низким показателем за всю историю выборов в Нацсобрание.

Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Марин Ле Пен набрала необходимые голоса, завоевав в своем округе доверие 46,02 процентов граждан. Ее ближайшие преследователи отстают в несколько раз.

Во втором туре участвуют кандидаты, получившие не менее 12,5 процентов голосов избирателей в первом туре.

