В Конгрессе США призвали прекратить «охоту за российскими призраками»

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес призвал Вашингтон «перестать охотиться за российскими призраками и приступить к реальной работе». Заявление конгрессмена приводит в воскресенье, 18 июня, издание Politico.

Также Нуньес прокомментировал слухи о «сговоре» между президентом США Дональдом Трампом и российскими властями. «Я сказал: я не думаю, что имел место сговор. И что сделали со мной? Все основные издания начали клеветать на меня. Почему? Потому что я сказал правду о том, что не было никакого сговора между Дональдом Трампом и русскими», — цитирует издание Нуньеса.

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В марте глава комитета по разведке заявил, что доказательств сговора предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Москвой нет. Нуньес добавил, что возглавляемый им орган проведет расследование того, «пытались или нет [русские] помочь Трампу и были ли в этом замешаны его соратники».

В начале января была опубликована рассекреченная версия доклада американских спецслужб, где утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился повлиять на президентские выборы в США и для того, чтобы добиться победы Трампа, опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Кремль и Белый дом последовательно эти обвинения отвергают.