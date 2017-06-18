Памела Андерсон попросила Макрона предоставить убежище «сексуальному Ассанжу»

Американская актриса Памела Андерсон обратилась к лидеру британских лейбористов Джереми Корбину и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу получить убежище во Франции. Соответствующее письмо опубликовано на сайте фонда Памелы Андерсон.

В обращении, названном «Почему мое сердце вместе с Джулианом», актриса признается, что где бы она ни находилась, она не может забыть «человека, изолированного в эквадорском посольстве».

«Размышляя о Джулиане, я задаюсь вопросом, какое самое сексуальное качество в человеке? Разумеется, самое сексуальное качество в человеке — это храбрость и мужество», — написала Андерсон.

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Актриса считает Ассанжа борцом за свободу и просит президента Франции предоставить основателю WikiLeaks убежище. Андерсон, которая является резидентом республики и называет Францию вторым домом, предлагает Макрону встретиться и обсудить этот вопрос.

Она также обратилась к лидеру Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбину с предложением помочь Ассанжу безопасно выйти из посольства Эквадора.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае этого года расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.