Аргентина разместит столетние облигации

Аргентина разместит облигации со сроком обращения 100 лет. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что доходность ценных бумаг составит около 8,25 процента годовых. Организаторами размещения выступают банки Citi и HSBC, сообщили собеседники агентства.

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Ранее 19 июня Россия вышла на рынок с двумя траншами евробондов — на 10 и 30 лет. Ориентир доходности долговых обязательств 10-летнего транша составляет 4-4,5 процента, 30-летнего — 5-5,5 процента. В начале июня глава Минфина Антон Силуанов рассказал о намерении разместить суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов. На втором этапе сделки будет проведен обмен старых выпусков на новые бонды объемом четыре миллиарда долларов, отметил он.

В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов.

Аргентина, которая постоянно испытывает дефицит госбюджета, является одним из активных эмитентов на развивающихся рынках. Столетние выпуски ранее размещали Великобритания, Ирландия и Мексика. Последняя предлагала ценные бумаги в евро, фунтах и долларах (соответственно в 2015, 2014 и 2010 годах).

