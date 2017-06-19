Украинцы презентовали первый самолет без российских деталей

Концерн «Укроборонпром» на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже представил новый самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте украинской корпорации.

«Новейший Ан-132D поразил участников международного Парижского авиашоу Le Bourget 2017, осуществив первый демонстрационный полет в рамках выставки. Ан-132D производства ГП "Антонов", который является флагманом авиационного кластера ГК "Укроборонпром", показал свои мощные возможности в воздухе», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что это первая мировая премьера Ан-132D. Второй демонстрационный полет состоится в среду, 21 июня.

По итогам авиасалона «Укроборонпром» рассчитывает привлечь к сотрудничеству иностранных производителей и инвесторов.

В декабре 2016 года в Киеве был представлен предсерийный прототип самолета Ан-132D, первый полет самолета-демонстратора состоялся в марте 2017 года. В феврале 2015 года «Антонов» и компания из Саудовской Аравии Taqnia Aeronautics подписали соглашение о совместной разработке и производстве Ан-132.

За последние два года это уже второй новый самолет «Антонова», совершивший первый полет. В мае 2015-го прошли первые летные испытания транспортного самолета Ан-178.

Ан-132 — модифицированный вариант советского транспортного самолета Ан-32, разрабатываемый группой «Антонов». Предназначен для полетов на ближне- и среднемагистральных маршрутах с крейсерской скоростью до 500 километров в час, полезной нагрузкой до 9,2 тонны, максимальная высота полета — 9 тысяч метров. На базе Ан-132 украинцы расчитывают создать целое семейство различных по назначению самолетов. В авиаконцерне отмечают, что все детали и узлы российского производства в воздушном судне заменены на украинские, европейские и американские. Среди партнеров украинской компании упоминаются Honeywell, Pratt & Whitney Canada, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Dowty Propellers.