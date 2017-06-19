BMW решил построить завод в Калининградской области

Немецкий концерн BMW намерен построить в Калининградской области полнопрофильный завод по выпуску автомобилей. Проект будет реализован в случае подписания нового инвестконтракта совместно с холдингом «Автотор». Об этом в интервью ТАСС заявил врио губернатора региона Антон Алиханов.

По словам Алиханова, есть все основания говорить, что стороны достигнут согласия. После ввода предприятия в строй автомобили BMW будут поставляться не только на российский рынок, но и экспортироваться в другие страны.

BMW сотрудничает с «Автотором» с 1999 года, выпуская машины по контрактной схеме. В 2013 году стороны подписали пакет соглашений, создав совместное предприятие. В соответствии с достигнутыми договоренностями немецкий автоконцерн планировал построить завод полного цикла, однако в 2015 году отложил это решение.

В мае 2017 года основатель «Автотора» Владимир Щербаков не исключил, что в июле могут быть обнародованы параметры специального инвестиционного контракта (СПИК), подписантами которого станут BMW, «Автотор», Минпромторг, правительство России и правительство Калининградской области.

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В планах калининградского завода на текущий год произвести от 124 до 128 тысяч автомобилей. В том числе, Kia и Hyundai — 70 тысяч и 30 тысяч машин соответственно, BMW — 18-20 тысяч. Также «Автотор» намерен произвести около двух тысяч единиц коммерческой техники и 500-600 автомобилей китайской марки FAW.

Концерн BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей. Основные производственные мощности компании сосредоточены в Германии (Дингольфинг, Регенсбург, Лейпциг, Мюнхен). Также автомобили собираются на предприятиях в Таиланде, Малайзии, Индии, Египте, ЮАР, во Вьетнаме и США.

Чистая прибыль BMW в 2016 году составила 6,91 миллиарда евро, выручка — 94,16 миллиарда евро. Продажи автомобилей увеличились на 5,3 процента и составили 2,37 миллиона единиц (это рекордный показатель за всю историю BMW).

