ВМС Саудовской Аравии сообщили о перехваченном грузе оружия

ВМС Саудовской Аравии сообщили, что им удалось перехватить лодку, перевозящую груз оружия. Подробности передает Reuters.
Инцидент произошел на границе морского нефтяного месторождения Марджан. Еще двум лодкам, также предположительно перевозившим оружие, удалось уйти: они немедленно развернулись после предупредительных выстрелов саудовского патрульного корабля. Конфискованное на захваченной лодке оружие, по словам властей королевства, предназначалось для подрывных целей.
О национальной принадлежности лодок не сообщается, известно лишь, что они несли белые и красные флаги.
В субботу, 17 июня, СМИ Ирана сообщили, что корабль погранохраны Саудовской Аравии, дежуривший в водах Персидского залива, открыл огонь по иранской рыбацкой лодке. Один человек погиб. По данным иранских властей, лодка сбилась с курса и случайно оказалась в саудовских территориальных водах.