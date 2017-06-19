ВМС Саудовской Аравии сообщили о перехваченном грузе оружия

ВМС Саудовской Аравии сообщили, что им удалось перехватить лодку, перевозящую груз оружия. Подробности передает Reuters.

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Инцидент произошел на границе морского нефтяного месторождения Марджан. Еще двум лодкам, также предположительно перевозившим оружие, удалось уйти: они немедленно развернулись после предупредительных выстрелов саудовского патрульного корабля. Конфискованное на захваченной лодке оружие, по словам властей королевства, предназначалось для подрывных целей.

О национальной принадлежности лодок не сообщается, известно лишь, что они несли белые и красные флаги.

В субботу, 17 июня, СМИ Ирана сообщили, что корабль погранохраны Саудовской Аравии, дежуривший в водах Персидского залива, открыл огонь по иранской рыбацкой лодке. Один человек погиб. По данным иранских властей, лодка сбилась с курса и случайно оказалась в саудовских территориальных водах.