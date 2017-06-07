В Иране заявили о причастности Саудовской Аравии к двойному теракту в Тегеране

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что к нападению на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране причастна Саудовская Аравия. Об этом в среду, 7 июня, сообщает Reuters.

«Нет никаких сомнений в том, что мы отомстим террористам, а также тем, кто с ними связан и поддерживает их, за сегодняшнюю атаку в Тегеране», — сказал генерал-майор Хусейн Салами.

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Ранее Минюст Исламской республики сообщил, что в результате двух атак погибли 12 человек, еще 39 пострадали.

Утром 7 июня несколько человек устроили стрельбу в иранском парламенте. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.

Примерно в то же время двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Хомейни, а еще одна женщина активировала закрепленное на теле взрывное устройство. Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики. Женщина — участница стрельбы в мавзолее, была задержана.