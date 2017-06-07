Напавший на мавзолей Хомейни в Тегеране отравился цианидом

Один из четырех вооруженных людей, совершивших в среду, 7 июня, нападение на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране, отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как отмечается, среди его сообщников также были две женщины и один мужчина. Одна из атаковавших совершила самоподрыв, вторая была задержана. Мужчину ликвидировали силовики.

Мавзолей был атакован утром 7 июня. Три человека открыли стрельбу, а еще один привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство. По неподтвержденной информации, погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Это произошло практически сразу после того, как несколько человек устроили стрельбу в здании иранского парламента. Там, по сведениям агентства Tasnim, погибли семь человек. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.