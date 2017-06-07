Семь человек погибли в результате нападения на иранский парламент

Семь человек погибли в результате нападения группы вооруженных людей на здание иранского парламента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

По его информации, еще четырех человек удерживают в заложниках на верхних этажах здания. При этом отмечается, что сотрудники службы безопасности пока не подтвердили эту информацию.

Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован.

Утром 7 июня три человека совершили нападение на здание парламента в Тегеране. Один из вооруженных людей, участвовавших в атаке, впоследствии покинул здание и открыл стрельбу на улице.

Через некоторое время стало известно, что четыре человека атаковали мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране. Три человека открыли стрельбу, а один привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство. По неподтвержденной информации, погиб один человек.

Отмечается, что в результате нападений на парламент и мавзолей 33 человека получили ранения.