Минюст Ирана назвал число жертв терактов в Тегеране

В результате серии терактов в Тегеране погибли 12 человек, пострадали 39. Об этом сообщило Министерство юстиции Ирана, данные передает РИА Новости.

Ранее 7 июня двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Хомейни, а еще одна женщина активировала закрепленное на теле взрывное устройство. Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики. Женщина — участница стрельбы в мавзолее была задержана.

В это же время несколько человек устроили стрельбу в здании иранского парламента. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.