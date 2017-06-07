Власти Ирана опровергли информацию о втором взрыве в мавзолее Тегерана

Второго взрыва на территории мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране не было. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Второй смертник, вооруженный шестью гранатами, был застрелен на территории мавзолея имама Хомейни силами правопорядка», — говорится в заявлении агентства.

О том, что еще один террорист успел привести в действие закрепленную на теле бомбу, сообщалось ранее 7 июня.

Ранее в тот же день двое мужчин и женщина открыли стрельбу, а еще одна женщина активировала закрепленное на ней взрывное устройство. По неподтвержденной информации, погиб один человек. Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики, вторая женщина была задержана.

В это же время несколько человек устроили стрельбу в здании иранского парламента. Там, по сведениям агентства Tasnim, погибли семь человек. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.