СМИ сообщили о еще одном взрыве в мавзолее Хомейни в Тегеране

Еще один взрыв произошел на территории мавзолея имама Хомейни в столице Ирана Тегеране. Об этом в среду, 7 июня, сообщает в своем Twitter агентство Mehr со ссылкой на данные национальной телерадиовещательной корпорации Ирана (IRIB).

https://twitter.com/MehrnewsCom/status/872375906676944897

Отмечается, что подорвался еще один смертник. О пострадавших информации нет.

Ранее 7 июня двое мужчин и женщина открыли стрельбу, а еще одна женщина привела в действие закрепленное на ней взрывное устройство. По неподтвержденной информации, погиб один человек. Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики, вторая женщина была задержана.

В этот же день несколько человек устроили стрельбу в здании иранского парламента. Там, по сведениям агентства Tasnim, погибли семь человек. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.

