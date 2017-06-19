Появилось видео из первого хостела в Чернобыле

Телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 июня, опубликовал видео, снятое в первом в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС хостеле. Как заявила представитель «Полесья», объект размещения пользуется большим спросом.

По словам женщины, в хостеле бывают путешественники из Ирландии, Японии, США и других государств. Интересуются «Полесьем» и внутренние туристы.

Об открытии хостела стало известно в начале июня. Заведение, рассчитанное на 100 человек, находится на улице Кирова в Чернобыле. В номерах есть плазменные телевизоры и бесплатный интернет.

Чернобыльская зона отчуждения является популярным местом посещения. На большей части ее территории сейчас можно находиться без особого риска для здоровья. Там действует контрольно-пропускной режим.

Данный регион подвергся радиационному загрязнению в результате аварии на атомной электростанции в 1986 году. В зону входят части Полесского и Иванковского районов Киевской области.