Италия стала конкурентом Швейцарии в борьбе за состоятельных налогоплательщиков

Итальянское правительство в декабре прошлого года специальным декретом ввело режим «фиксированного» налогообложения для новых резидентов страны. Эксперты считают, что благодаря этому Италия способна успешно конкурировать со Швейцарией на так называемом рынке инвестиционной иммиграции. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает Forbes.

Иностранные инвесторы и бизнесмены всегда внимательно изучают юрисдикции с привлекательными условиями налогообложения. Швейцария была одним из самых интересных вариантов для состоятельных инвесторов: соглашаешься платить фиксированный аккордный налог и получаешь швейцарский ВНЖ, пишет издание.

В Швейцарии налог на доходы уплачивается домохозяйством. То есть семья, состоящая из мужа, жены и несовершеннолетних детей, будет платить 250 тысяч швейцарских франков (около 230 тысяч евро), плюс взносы в фонды социальные фонды до 25 тысяч швейцарских франков (около 23 тысяч евро) на каждого совершеннолетнего члена семьи.

Итальянская программа привлечения в страну состоятельных налогоплательщиков-иностранцев, предлагает им более привлекательные условия. Семья в составе мужа, жены и двоих несовершеннолетних детей должна будет всего платить в год 125 тысяч евро, то есть почти в два раза меньше, чем в Швейцарии.

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«Италия выступила с заманчивым предложением к иностранным инвесторам – как тем, кто хочет проживать в стране, так и тем, кто хочет просто получить европейский ВНЖ. Таким образом, Италия весьма удачно присоединилась к борьбе за иностранные инвестиции, что делает ее новым игроком на рынке инвестиционной иммиграции», — резюмирует Forbes.

В настоящее время целый сегмент российских крупных активов находится в руках бизнесменов-полуизгнанников. Они ведут бизнес в России, но при этом не считаются налоговыми резидентами, так как проводят в стране менее 183 дней в году. Это прямое следствие принятого в 2014 году закона, который обязал бизнесменов декларировать свои офшорные активы.

В конце мая 2017 года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России налог на вмененный доход, полученный от зарубежных источников. Таким образом он намерен заинтересовать богатых граждан в раскрытии офшорных доходов и сохранении российского налогового резидентства.

