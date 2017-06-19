МИД назвал удар США по истребителю ВВС Сирии помощью террористам

Москва считает атаку США на истребитель ВВС Сирии актом агрессии и помощью террористам. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Этот удар надо рассматривать как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права (...) Что это, как не акт агрессии?» — отметил дипломат.
Ранее 19 июня глава МИД Сергей Лавров призвал Вашингтон избегать односторонних действий в Сирии.
Вечером 18 июня Минобороны Сирии заявило, что коалиция во главе с США сбила самолет ВВС страны в районе Ракки во время выполнения боевых задач против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Пилот самолета до сих пор не найден. Коалиция во главе с США подтвердила уничтожение самолета.
Международная коалиция во главе с США действует на территории Сирии с сентября 2014 года. Операция проводится без согласия Дамаска.