МИД назвал удар США по истребителю ВВС Сирии помощью террористам

Москва считает атаку США на истребитель ВВС Сирии актом агрессии и помощью террористам. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Этот удар надо рассматривать как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права (...) Что это, как не акт агрессии?» — отметил дипломат.

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Ранее 19 июня глава МИД Сергей Лавров призвал Вашингтон избегать односторонних действий в Сирии.

Вечером 18 июня Минобороны Сирии заявило, что коалиция во главе с США сбила самолет ВВС страны в районе Ракки во время выполнения боевых задач против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Пилот самолета до сих пор не найден. Коалиция во главе с США подтвердила уничтожение самолета.

Международная коалиция во главе с США действует на территории Сирии с сентября 2014 года. Операция проводится без согласия Дамаска.