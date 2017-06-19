Саудовская Аравия захватила трех бойцов КСИР Ирана

Саудовская морская погранохрана задержала трех бойцов иранского Корпуса стражей Исламской революции. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в официальном заявлении министерства информации королевства, сейчас иранцев допрашивают следователи. Все задержанные находились на лодке с оружием, перехваченной патрульным кораблем у границы морского нефтяного месторождения Марджан.

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Еще двум лодкам, также предположительно перевозившим оружие, удалось уйти: они немедленно развернулись после предупредительных выстрелов саудовского патрульного корабля. Конфискованное на захваченном плавсредстве оружие, по словам властей королевства, предназначалось для подрывных целей.

В субботу, 17 июня, СМИ Исламской республики сообщили, что корабль погранохраны Саудовской Аравии, дежуривший в водах Персидского залива, открыл огонь по иранской рыбацкой лодке. Один человек погиб. По данным иранских властей, лодка сбилась с курса и случайно оказалась в саудовских территориальных водах