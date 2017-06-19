Партия Макрона одержала победу на выборах во Франции

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» одержала победу на выборах депутатов Национального собрания. Об этом свидетельствуют данные голосования, размещенные на сайте МВД страны.

Представители партии получили 308 из 577 мест в нижней палате французского парламента, а еще 42 мандата достанутся членам союзной им партии MoDem («Демократическое движение»).

Таким образом, «Вперед, республика!» будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

Партия «Республиканцы» получила 113 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 29, «Союз демократов и независимых» - 18, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 8.