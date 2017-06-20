Опытная эксплуатация танка «Армата» начнется в 2019 году

Опытно-войсковая эксплуатация танка Т-14 на платформе «Армата» начнется в 2019 году. Об этом во вторник, 20 июня, на совещании о ходе реализации портфеля заказов для корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Надеюсь, сегодня руководство "Уралвагонзавода" подтвердит, что 2019 год — это уже начало опытно-войсковой эксплуатации "Арматы", то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше серия», — отметил зампред правительства.

В мае стало известно, что первые танки Т-14 поступят на вооружение Таманской дивизии после 2020 года.

Танк Т-14 на базе унифицированной тяжелой гусеничной платформы «Армата» разработан в России в 2000-2010 годах уральским КБ транспортного машиностроения (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод») и является первым в мире серийным основным боевым танком новой компоновки (с необитаемым боевым отделением). В настоящее время машины этого типа проходят войсковые испытания.

На базе платформы «Армата» также разрабатывается ряд иных боевых машин, включая тяжелую БМП Т-15.