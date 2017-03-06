Силовые структуры
 

Отставной американский генерал отметил превосходство танка «Армата»

Перейти в «Мою Ленту»

Отставной генерал армии США Уэсли Кларк, командовавший силами НАТО в Европе в период агрессии США и их союзников против Югославии в 1999 году, сообщил в эфире радиостанции AM 970 о превосходстве танка Т-14 «Армата» над современными американскими машинами. Он добавил, что США должны получить танк нового поколения к 2030 году.

«У России есть основной боевой танк Т-14 с комплексом активной защиты и необитаемой башней, что намного лучше защищает экипаж (…). Там есть вещи, которых нет у нас, и броня, которой нет у нас. Этот тот танк, который нам хотелось бы иметь к 2030 году», — сказал Кларк.

Отставной военачальник также отметил качества зенитной ракетной системы С-400, заявив о трудностях проведения воздушных операций в районах развертывания этих систем, и уязвимость используемых вооруженными силами США беспилотных аппаратов перед современными средствами радиоэлектронной борьбы. По мнению Кларка, исправить это положение могут дополнительные расходы на вооруженные силы.

Танк Т-14 на базе унифицированной тяжелой гусеничной платформы «Армата» разработан в России в 2000-2010-х годах уральским КБ транспортного машиностроения (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод») и является первым в мире серийным основным боевым танком новой компоновки (с необитаемым боевым отделением). В настоящее время машины этого типа проходят войсковые испытания.

Уэсли Кэнн Кларк — четырехзвездный генерал армии США в отставке. С 11 июля 1997 года по 3 мая 2000 года руководил Европейским командованием вооруженных сил Соединенных Штатов и объединенными силами НАТО в Европе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Gen Wesley Clark National 3-5-17
Сенаторы США сочли недостаточным планируемое Трампом увеличение военного бюджета
США запланировали увеличить военные расходы на 54 миллиарда долларов
Американские генералы пожаловались конгрессменам на проблемы с боеготовностью
Последние новости
СМИ сообщили о задержании причастной к убийству посла Карлова россиянки
В Генпрокуратуре прокомментировали отмену приговора воспитательнице Чудновец
Райан Рейнольдс опубликовал трейлер продолжения «Дэдпула»
Погашена задолженность перед строителями Восточного
Отставной американский генерал отметил превосходство танка «Армата»
Тренер сборной приравнял биатлон без России к футболу без Бразилии
Онищенко назвал вейпы угрозой национальной безопасности России
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:08 2 марта 2017

Взлом и посадка

Монолог полицейского о борьбе с хакерами
08:41 5 марта 2017

WP узнала о предполагаемом расширении участия ВС США в штурме Ракки

10:46 Сегодня

Адвокат заявил о готовности Вороненкова встретиться со следователями в Киеве

17:26 4 марта 2017

Кадыров сравнил новый чеченский багги с волком и медведем

Силовые структуры
 — 
00:13 3 марта 2017

След клином сошелся

Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
05:34 Сегодня

Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии

18:57 28 февраля 2017

Массовая драка полиции с махачкалинцами попала на видео

03:08 Сегодня

СМИ узнали об острой нехватке боеприпасов у Бундесвера

Силовые структуры
 — 
00:11 Сегодня

Статистическая грешность

Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году
22:05 5 марта 2017

Появилось видео двойного авиаудара ВКС по лагерю «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

13:33 21 февраля 2017

Задолжавшего зарплату строителям Восточного бизнесмена задержали во Внуково

13:53 5 марта 2017

В Дагестане ликвидировали связанную с ИГ бандгруппу

Россия
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
St. Petersburg. March against hatred. Participants of March against hatredПод гнетом голубым
Как Светогорск и Сланцы решили стать столицей гееборства из-за конфет
Погашена задолженность перед строителями Восточного
Газета назвала выделенную на снос московских хрущевок сумму
Ваше кирибачество
Будут ли российские самодержцы править в тропиках
Суд отменил приговор осужденной за репост Чудновец
Москвичкам предложили взять бойфренда напрокат
Все материалы
Мир
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Университет преступного мира
Криминальный мир Бразилии — на свободе и за решеткой
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Президент Республики Сербской счел вопрос Крыма решенным
Марин Ле Пен предупредила об опасности холодной войны с Россией
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Все материалы
Бывший СССР
Амулсарская мина
Почему золотая лихорадка может обернуться для Армении природной катастрофой
Роман Насиров (в центре)Сакральная жертва
Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
Военно-морские силы Украины атаковали позиции ополчения на берегу Азовского моря
Из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточена Донецкая фильтровальная станция
Парламент Казахстана принял законопроект о перераспределении полномочий
МВД Латвии предложило лишить выпускников школ стимула заниматься проституцией
На участников блокады поездов из России в Конотопе завели уголовное дело
Все материалы
Финансы
Казань брала
Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана
Рост ВВП Китая замедлится до 6,5 процента в 2017 году
У края пропасти
Как Венесуэла дожила до статуса провалившегося государства
Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»
ЦБ ужесточит требования к хранению банковской информации
ЦБ оценил дыру в капитале Татфондбанка почти в 100 миллиардов рублей
Глава ОПЕК отказался обсуждать продление ограничений по добыче нефти
Все материалы
Бизнес
Истина в цене
Приведет ли укрепление рубля к удешевлению товаров
Новак рассказал о позиции Еврокомиссии по газопроводу OPAL
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Bloomberg назвал богатейших людей мира
Представители корпорации МСП встретились с предпринимателями Тульской области
РЖД сообщили о штатном движении поездов через границу с Украиной
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Статистическая грешность
Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году
Адвокат заявил о готовности Вороненкова встретиться со следователями в Киеве
Отставной американский генерал отметил превосходство танка «Армата»
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
СМИ узнали об острой нехватке боеприпасов у Бундесвера
Все материалы
Наука и техника
Объяснить все
Как конформный бутстрап решит все проблемы физики
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Назван способ сделать толпу людей умнее
Онищенко назвал вейпы угрозой национальной безопасности России
Их проблемы
Иисус Христос, прожорливые разработчики и лучшие игры GDC 2017
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Все материалы
Спорт
Кит Терман и Дэнни ГарсияРазборки в Бруклине
Как Терман выиграл самый яркий бой года, а Хэй заплатил за самоуверенность
Итальянский нападающий оформил хет-трик за восемь минут в матче Серии А
Россиянин Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Российская биатлонистка Виролайнен досрочно победила в общем зачете Кубка IBU
Троллейбус сбил насмерть болельщика «Спартака» в Краснодаре
Судья показал желтую карточку болбою во время регбийного матча
Хабиб НурмагомедовПоддал парку
Почему бой Нурмагомедова и Фергюсона в очередной раз не состоялся
Все материалы
Культура
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Сергей Гандлевский: Как, что, кто…
О стиле в жизни и литературе
«Тебе нравятся парни, да?»
Джон Бойн о месте веры и греха в современном мире
Эмма Уотсон прокомментировала свою полуобнаженную фотосессию
Райан Рейнольдс опубликовал трейлер продолжения «Дэдпула»
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Летопись раздевалки
Как советские девушки нашли альтернативное применение серпу и молоту
Все материалы
Интернет и СМИ
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Дорого и развратно
Зачем люди следят за красивой жизнью Хача и удачно вышедшей замуж танцовщицы
AP согласилось убрать электронную почту жены Пенса из будущих публикаций
New Yorker вышел с обложкой на русском языке
В «Вечернем Урганте» показали пародию на «Ла-ла Ленд»
В сети поглумились над берущими в прокат гигантские букеты для селфи девушками
Все материалы
Ценности
Ниточки-иголочки
Как фильм про шотландских наркоманов изменил моду
Lalique вдохновился античными богинями и жрицами
Российские дизайнеры дополнили коллекцию кед «Два мяча»
Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом
Клиентам ЦУМа представили мужскую одежду в стиле The Beatles
Лучшие подарки к 8 Марта
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Все материалы
Путешествия
Посетители на территории Псковского КремляДорога на Северо-Запад
Что посмотреть и где побывать в Псковской области
Развалины лагеря «Сопка» и те самые качелькиСамый трудный день
Продолжение рассказа о путешествии по Колымской трассе
Самолет с полностью женским экипажем впервые совершил кругосветное путешествие
Индийский лайнер прервал полет из-за вони из туалета
Названы самые дешевые европейские авианаправления весны
В Таиланде погибла российская туристка
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Все материалы
Из жизни
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
В Варшаве задержан запускавший дрон над президентским дворцом иностранец
Натали Портман родила дочь
Одинокого японца насмерть задавило порножурналами
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Все материалы
Моторшоу в Петербурге 100 лет назад
Отправляемся на автосалон начала прошлого века: премьеры, чудеса и технологии
Самые дорогие (и крутые) аудиосистемы в машинах
Альтернативы голосу мотора ценой в десятки тысяч евро
Крутой кроссовер Renault, но не «Дастер»?
Нетипичное знакомство с со старшим братом Renault Duster – Koleos
Самые выгодные машины
Какие автомобили меньше других теряют в цене через три года
Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
Семиместный Volkswagen Tiguan добрался до европейцев
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы