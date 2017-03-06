Отставной американский генерал отметил превосходство танка «Армата»

Отставной генерал армии США Уэсли Кларк, командовавший силами НАТО в Европе в период агрессии США и их союзников против Югославии в 1999 году, сообщил в эфире радиостанции AM 970 о превосходстве танка Т-14 «Армата» над современными американскими машинами. Он добавил, что США должны получить танк нового поколения к 2030 году.

«У России есть основной боевой танк Т-14 с комплексом активной защиты и необитаемой башней, что намного лучше защищает экипаж (…). Там есть вещи, которых нет у нас, и броня, которой нет у нас. Этот тот танк, который нам хотелось бы иметь к 2030 году», — сказал Кларк.

Отставной военачальник также отметил качества зенитной ракетной системы С-400, заявив о трудностях проведения воздушных операций в районах развертывания этих систем, и уязвимость используемых вооруженными силами США беспилотных аппаратов перед современными средствами радиоэлектронной борьбы. По мнению Кларка, исправить это положение могут дополнительные расходы на вооруженные силы.

Танк Т-14 на базе унифицированной тяжелой гусеничной платформы «Армата» разработан в России в 2000-2010-х годах уральским КБ транспортного машиностроения (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод») и является первым в мире серийным основным боевым танком новой компоновки (с необитаемым боевым отделением). В настоящее время машины этого типа проходят войсковые испытания.

Уэсли Кэнн Кларк — четырехзвездный генерал армии США в отставке. С 11 июля 1997 года по 3 мая 2000 года руководил Европейским командованием вооруженных сил Соединенных Штатов и объединенными силами НАТО в Европе.