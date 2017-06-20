Силовые структуры
 

Опубликованы спутниковые снимки новой базы США в Сирии

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В сети появились снимки новой военной базы США в Сирии, сделанные спутником в июне этого года. Объект возводится неподалеку от границы с Иорданией, сообщается в аккаунте Already Happened‏ в Twitter.

Соединенные Штаты постепенно расширяют свое присутствие на юге Сирии. Новая база строится в районе Эз-Закф в 60-70 километрах от Ат-Танфа, где расположен опорный пункт американских военных, передавало 15 июня Reuters со ссылкой на местные источники. Представители возглавляемой США международной коалиции пока опровергают информацию о создании базы.

Незадолго до этого в Ат-Танф были переброшены дальнобойные реактивные системы залпового огня. В начале июня самолеты коалиции нанесли в этом районе удар по силам, союзным сирийскому правительству.

Американские спецподразделения, как пишет Reuters, находятся в Ат-Танфе с прошлого года. Агентство отмечает, что там они помогают повстанцам, пытающимся отвоевать территории у боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).

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