Boeing представил новую версию самолета семейства 737

Американская корпорация Boeing представила самолет 737 Max 10, сообщает агентство Reuters. Вместимость судна, которое будет конкурировать с Airbus и позволит концерну увеличить свою долю на рынке, увеличена до 230 человек в моноклассной компоновке. Стоимость самолета, которая указана в каталоге корпорации, составляет 124,7 миллиона долларов.

По сообщению агентства, новый самолет уже пользуется большим спросом. У производителя имеется более 240 заказов и соглашений о намерениях на приобретение машин десятком заказчиков. Среди них — европейский тур-оператор TUI Group и лизинговое подразделение General Electric.

Материалы по теме Век «Боинга» Самые заметные разработки авиастроительного гиганта

Увеличение числа посадочных мест у узкофюзеляжных самолетов делает их особенно привлекательными для покупателей, отмечает "Интерфакс". В сегменте данного типа самолетов Boeing до сих пор уступал европейскому концерну Airbus.

В свою очередь, глава Airbus Фабрис Брежье (Fabrice Bregier) отметил, что его компания также ведет переговоры с несколькими потенциальными клиентами на приобретение обновленной версии самолета A380plus, получившей новое крыло с улучшенными аэродинамическими свойствами

С конца 1990-х годов ведущие авиапроизводители — Airbus и Boeing по сути разделили глобальный рынок пассажирских самолетов во всех трех секторах рынка — узкофюзеляжные, широкофюзеляжные и самолеты класса VLA (very large aircraft). В период с 2002 по 2011 год Airbus получил 7181 заказ и поставил 4218 самолетов, в то время как Boeing получил 6360 заказов и поставил 3871 машину, сообщает Wikipedia. Порядка 65 процентов заказов на продукцию Airbus в прошлом году пришлось на долю сделок по покупке его самой крупной версии — узкофюзеляжного самолета А321neo.