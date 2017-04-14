Boeing 737 MAX 9 совершил первый испытательный полет

Американская корпорация Boeing успешно провела первый испытательный полет нового самолета 737 MAX 9. Машина впервые поднялась в небо над заливом Пьюджет в штате Вашингтон. Об этом говорится в пресс-релизе авиастроительной компании. Полет длился 2 часа 42 минуты.

По сообщению корпорации, программа испытаний воздушного судна идет «согласно графику». Самолет должен быть введен в эксплуатацию уже в 2018 году.

Boeing 737 MAX — семейство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов. В настоящий момент от 86 компаний разных стран мира поступило заказов на более чем 3,7 тысячи этих машин. Готовящийся к выходу на рынок 737 MAX 9 в корпорации называют самым передовым в этом семействе.

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Дальность полета новинки американского авиапрома составляет 6,5 тысяч километров, крейсерская скорость —- более 840 километров в час. В Boeing 737 MAX9 178 посадочных мест — на 16 больше, чем в предыдущих моделях.

В начале апреля Boeing представил концептуальный проект транспортных систем, призванных доставить человека к Луне и Марсу. Система Deep Space Gateway, собранная на окололунной орбите за четыре пуска сверхтяжелой ракеты, позволит создать плацдарм для дальнейшего освоения космоса, а также станет основой для реализации коммерческих и международных программ.