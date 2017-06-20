Россияне отправятся на советских «Волгах» из Москвы на край Европы

Группа россиян планирует отправиться в поездку из Москвы до Португалии на двух советских автомобилях ГАЗ-24 «Волга». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов экспедиции «Восход», поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 20 июня.

Команда из шести путешественников намерена стартовать в сентябре и доехать до города Назаре на востоке Португалии, на побережье Атлантического океана.

Материалы по теме 10 тысяч километров на велосипедах Как два путешественника и собака проехали всю Россию за 100 дней

Как заявил лидер экспедиции Илья Михальченков, россияне хотят «соединить таким образом Европу и Азию культурным мостом». В ходе поездки они собираются устраивать концерты и создавать произведения стрит-арта.

Кроме того, участники экспедиции позволят желающим проехать с ними на «Волгах» часть маршрута. Для этого нужно будет купить какой-либо предмет одежды из новой коллекции, созданной представителями проекта.

В январе текущего года стало известно, что организаторы «Восхода» завершили свое путешествие из Москвы до индонезийского острова Бали. За 114 дней они преодолели более 22 тысяч километров. При этом большую часть пути молодые люди проделали на «Волгах». Из столицы России они выехали в октябре 2016 года.

