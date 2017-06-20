Бельгия обвинила Еврокомиссию в попытке запретить традиционную картошку фри

Бельгийские политики обвинили Европейскую комиссию (ЕК) в попытке запретить национальное блюдо страны — картофель фри двойного обжаривания, сообщает во вторник, 20 июня, The Guardian. Они назвали это преступлением против народа.

Специалисты Еврокомиссии утверждают, что при обжаривании картофеля при определенных условиях и температуре образуется акриламид — канцероген. Они предложили бланшировать клубни перед приготовлением, то есть обрабатывать их паром или кипятком. В Бельгии убеждены, что такой шаг неизбежно испортит традиционный вкус блюда.

Министр туризма королевства Бен Вейтс (Ben Weyts) призвал Еврокомиссию подумать о культурной целостности Бельгии. «Важно помнить о том, что не стоит принимать меры с далеко идущими последствиями для нашей богатой гастрономической традиции», — написал он в письме комиссару ЕК по пищевой политике Витенису Андрюкайтису (Vytenis Andriukaitis).

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Издание поясняет, что Еврокомиссия собирается только рекомендовать бланширование картофеля, о полном запрете фри речи не идет. По словам представителя ЕК, акриламиды могут также образовываться при приготовлении некоторых видов печенья, овсяной каши, кофе, крекеров и хлеба. Наибольшему риску для здоровья, добавил он, подвергаются дети.

«У комиссии нет никакого намерения запрещать бельгийскую фри или другие фритты (жаренные продукты — прим. «Ленты.ру»). Вместо этого мы готовим меру регулирования, которая обяжет работников пищевой промышленности следовать определенным правилам, чтобы сократить содержание акриламидов в пище», — сказал представитель ЕК.

Картофель фри — традиционное блюдо бельгийской кухни. В королевстве при его приготовлении применяется двойное обжаривание: сначала до готовности овоща, затем при более высокой температуре до хрустящей корочки.