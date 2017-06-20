Ежегодный выпуск автомобилей высшего класса «Кортеж» превысит тысячу автомобилей

В рамках проекта «Кортеж» будет производиться более одной тысячи автомобилей ежегодно. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, запланированный объем выпуска будет достигнут через пять лет. «Само производство будет налажено на площадке "НАМИ". Но мы рассчитываем на то, что потребность и спрос на автомобили будет расти — мы будем готовы реализовывать и кооперационные индустриальные связи с нашими российскими автопроизводителями», — отметил Мантуров.

Первые автомобили будут переданы для нужд ФСО в декабре текущего года. В 2018 году в производстве должна быть освоена вся линейка «Кортежа» — седан, внедорожник и лимузин. После выпуска модели внедорожника индустриальным партнерам проекта будет предоставлена возможность производства этих моделей.

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Летом 2016 года сообщалось, что лимузин проекта «Кортеж» успешно завершил краш-тесты в Германии, получив высший балл за безопасность.

О начале работ над первым со времен СССР отечественным президентским лимузином стало известно около пяти лет назад. Согласно плану разработчиков, автомобиль оснастят двигателем мощностью 800 лошадиных сил, а вес бронированной машины составит шесть тонн.

Известно, что к разработке силовых агрегатов для «Кортежа» привлечено инжиниринговое отделение компании Porsche. На финансирование проекта из бюджета выделено 3,7 миллиарда рублей.

