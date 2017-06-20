Власти Перу начали борьбу с наплывом туристов в Мачу-Пикчу

Власти Перу примут меры для уменьшения числа посетителей Мачу-Пикчу. Об этом во вторник, 20 июня, пишет газета The Guardian.

С 1 июля на территории древнего города введут новый пропускной режим. Туристам будут предлагать билеты либо с 06:00 утра до полудня, либо с полудня до 17:30. Посещать памятник архитектуры разрешат только в сопровождении гида и группами численностью до 16 человек. При этом передвигаться на территории города можно будет лишь по определенным маршрутам.

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Стоимость билета остается прежней — 46 долларов для взрослого. В настоящее время посетитель может свободно ходить по Мачу-Пикчу и оставаться там в течение всего дня.

Перуанские власти пошли на такой шаг из-за давления со стороны ЮНЕСКО. В связи с наплывом путешественников в Мачу-Пикчу организация хотела включить его в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Поток туристов в древний город растет последние несколько лет. В 2016 году в Мачу-Пикчу побывало рекордное число гостей — 1,4 миллиона человек.

Этот комплекс находится на вершине горного хребта на высоте почти 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Ученые предполагают, что город был создан в 1440 году. В 1532 году его жители таинственно исчезли. Мачу-Пикчу удостоен звания Нового чуда света. Комплекс также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

