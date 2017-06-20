В Китае из нового «Чужого» вырезали поцелуй Фассбендера с самим собой

Цензоры в Китае убрали из фильма «Чужой: Завет» сцену, в которой целуются два андроида-клона в исполнении актера Майкла Фассбендера. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Хронометраж картины, вышедшей в китайский прокат, сократился на шесть минут. Помимо поцелуя андроидов по имени Уолтер и Дэвид, из ленты пропали наиболее кровавые сцены.

«В других моментах это не так заметно, но в сцене, где должен быть гей-поцелуй, появляется ощущение, что чего-то не хватает», — рассказала изданию одна из зрительниц, пожелавшая не называть свое имя.

Отмечается также, что ранее сцены насилия в китайском прокате были вырезаны из фильмов «Логан» (14 минут) и «Обитель зла: Последняя глава» (восемь минут).

Режиссером ленты «Чужой: Завет» стал Ридли Скотт. В ней рассказывается о том, как группа исследователей обнаруживает планету, которая, как они считают, является неизведанным «Раем». В фильме сыграли Фассбендер, Джеймс Франко, Кэтрин Уотерстон и Нуми Рапас.