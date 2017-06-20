Сторонники ИГ призвали отомстить за попытку убийства единоверцев в Лондоне

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) призвали своих сторонников отомстить за попытку массового убийства мусульман в Лондоне. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, многочисленные призывы к мести появились в Facebook и Telegram. «О мусульмане, вам надо проснуться, война идет уже на ваших улицах, прямо за стенами мечетей. Погибнуть могут ваши родители, ваши сестры», — приводит издание типичное сообщение в Telegram.

В то же время, белые националисты одобрили убийство прихожанина мечети и призвали к дальнейшим аналогичным акциям. «Давно пора было начать ответные удары. Мусульмане сами напросились, пришла пора преподать им ХОРОШИЙ УРОК», — цитирует The Independent одного из них.

19 июня 47-летний Даррен Осборн за рулем фургона совершил наезд на посетителей мечети Финсбери Парк. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения, из них восемь госпитализированы.

Очевидцы рассказали, что преступник выкрикнул: «Я буду убивать мусульман!» Он был задержан на месте. Полиция рассматривает содеянное как теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила это преступление.

Сын владельца автопроката, где Осборн взял автомобиль, пожалел, что террористу не могли дать танк или каток.