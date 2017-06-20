Искусственный интеллект Сбербанка выявил новый способ взлома банкоматов

Сбербанк выявил новый способ взлома банкоматов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, хищение зафиксировали благодаря использованию технологии искусственного интеллекта.

«Мошенник вставляет карточку, запрашивает определенную сумму, банкомат начинает считать деньги. В тот момент, когда он подает деньги в приемник внутри, банкомат должен выдать карточку обратно. Мошенник придерживает карточку, она застревает в приемнике. А деньги уже находятся в устройстве выдачи, и можно было раньше в наших банкоматах эту сумму достать. В результате преступник имел деньги, карточка тоже была у него в руках», — рассказал Кузнецов журналистам. Так как фактически банкомат не фиксировал выдачу денег, списание их со счета также не происходило.

По словам Кузнецова, обнаружить вывод средств было крайне сложно, поскольку с момента преступления могло пройти несколько дней. Специальное программное обеспечение показало отклонения между объемом загрузки и инкассированной выручки на банкомате и сопоставить разницу и совершенные на устройстве операции. Теперь разработаны меры противодействия, заверил представитель банка.

Ранее 20 июня первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский рассказал о том, что объем выдачи банкоматами фальшивых денег растет из-за использования банками дешевых моделей приемных устройств.