В сети высмеяли слежку полиции за «аквариумными рыбками» в Telegram

В сети активно обсуждают фотографию полицейского отчета с распечаткой фрагмента переписки в групповом чате «Аквариумные рыбки» в Telegram. Снимок был опубликован в канале анонимной имиджбоды «Двач».

В распечатанном документе утверждается, что за групповой беседой ведется наблюдение. В качестве результатов «слежки» предоставлена фототаблица с фрагментом переписки. В качестве заглавного изображения в чате использована фотография с демонстрации, на которой митингующий и сотрудник правоохранительных органов стоят лицом к лицу.

Сообщество MDK в Twitter также поделилось изображением, намекнув на то, что чаты в Telegram могут быть небезопасными.

Пользователи потешаются над тем, что автор отчета использовал черно-белые чернила для печати. Другие заметили, что в документе название мессенджера написано с лишней буквой M («TELEGRAMM»).

Некоторые юзеры предположили, что снимок может быть фейковым.

Скриншот: Telegram-канал «Двач»

В Telegram-канале «Двач» уже начали появляться пародии на оригинальное изображение: вместо беседы «Аквариумные рыбки» пользователи вставляют скриншоты других чатов.