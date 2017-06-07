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Неизвестные пообещали пневматическую винтовку ATAMAN за голову Алексея Панина

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В сети пообещали пневматическую винтовку ATAMAN в подарок за убийство скандально известного российского актера Алексея Панина. Ролик был опубликован в Telegram-канале анонимного имиджбода «Двач».

На видео, съемки которого, скорее всего, проходили в оружейном магазине, неизвестный мужчина держит фотографию Панина в женском белье и призывает зрителей «по-жесткому ушатать эту мразь». Взамен он обещает лично подарить пневматику. «Может быть есть люди, которые к такому нормально относятся, но мы очень хотим, чтобы это животное ушло в мир иной», — резюмирует он.

Судя по всему, причиной необычного предложения стали вызывающие ролики сексуального характера с участием актера.

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