Неизвестные пообещали пневматическую винтовку ATAMAN за голову Алексея Панина

В сети пообещали пневматическую винтовку ATAMAN в подарок за убийство скандально известного российского актера Алексея Панина. Ролик был опубликован в Telegram-канале анонимного имиджбода «Двач».

На видео, съемки которого, скорее всего, проходили в оружейном магазине, неизвестный мужчина держит фотографию Панина в женском белье и призывает зрителей «по-жесткому ушатать эту мразь». Взамен он обещает лично подарить пневматику. «Может быть есть люди, которые к такому нормально относятся, но мы очень хотим, чтобы это животное ушло в мир иной», — резюмирует он.

Судя по всему, причиной необычного предложения стали вызывающие ролики сексуального характера с участием актера.