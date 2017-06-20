Победитель ОИ-2016 Тищенко вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

Российский боксер-любитель Евгений Тищенко одержал победу над армянином Нареком Манасяном в 1/8 финала чемпионата Европы в весовой категории до 91 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний россиянин победил раздельным решением судей и вышел в четвертьфинал европейского первенства, что позволило ему квалифицироваться на чемпионат мира.

Соперником Тищенко по четвертьфиналу будет победитель боя между венгром Адамом Хамори и словаком Эриком Тлканецом. Четвертьфинальный поединок пройдет в среду, 21 июня.

Тищенко является действующим олимпийским чемпионом (2016), чемпионом мира (2015) и Европы (2015) в весовой категории до 91 килограмма.

Чемпионат Европы проходит в Харькове и завершится 24 июня. Мировое первенство состоится с 25 августа по 3 сентября в немецком Гамбурге.