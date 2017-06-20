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Напавший на жандармов в Париже умер от удушья

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Мужчина, напавший накануне жандармов в Париже, умер от удушья. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные судмедэкспертов.

Ранее стало известно, что 31-летний злоумышленник попадал в поле зрения спецслужб как потенциально опасный исламист.

19 июня на Елисейских полях в центре французской столицы мужчина, управлявший легковым автомобилем, врезался в фургон жандармерии. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

После столкновения машина злоумышленника загорелась. У находившегося за рулем человека был найден автомат с запасом патронов, а также газовый баллон.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб квалифицировал происшествие как покушение на теракт.

6 июня на площади перед входом в собор Парижской Богоматери 40 летний марокканец, вооруженный молотком и ножом, напал на патрульного. Его напарник открыл огонь и ранил злоумышленника, прострелив ему ноги. Власти квалифицировали происшествие как теракт.

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