Напавший на жандармов в Париже умер от удушья

Мужчина, напавший накануне жандармов в Париже, умер от удушья. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные судмедэкспертов.

Ранее стало известно, что 31-летний злоумышленник попадал в поле зрения спецслужб как потенциально опасный исламист.

19 июня на Елисейских полях в центре французской столицы мужчина, управлявший легковым автомобилем, врезался в фургон жандармерии. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

После столкновения машина злоумышленника загорелась. У находившегося за рулем человека был найден автомат с запасом патронов, а также газовый баллон.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб квалифицировал происшествие как покушение на теракт.

6 июня на площади перед входом в собор Парижской Богоматери 40 летний марокканец, вооруженный молотком и ножом, напал на патрульного. Его напарник открыл огонь и ранил злоумышленника, прострелив ему ноги. Власти квалифицировали происшествие как теракт.