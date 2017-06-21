В «Аэрофлоте» сочли дискредитирующей информацию о задержании менеджера компании

Информация о задержании в офисе «Аэрофлота» начальника одного из отделов компании Дмитрия Купко и его причастности к ряду серьезных уголовных дел не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимир Александров.

«Указанная информация полностью не соответствует действительности, поскольку никакого задержания на рабочем месте не производилось. По нашим данным, Дмитрий Купко проходит исключительно свидетелем по уголовному делу, из чего согласно действующему законодательству следует, что возможно ему могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела», — пояснил Владимир Александров.

Он также сообщил, что после получения информации и прихода сотрудника полиции, Дмитрий Купко добровольно проследовал с ним в СО ОМВД России по Мещанскому району города Москвы для содействия расследованию и дачи показаний в качестве свидетеля. Более того, как позже пояснил Дмитрий Купко, его допрос был отложен на четверг в связи с отсутствием на рабочем месте следователя, инициировавшего его вызов, уточнил Владимир Александров.

Само уголовное дело никак не связано с коммерческой деятельностью ПАО «Аэрофлот».

«Распространяемые в СМИ недостоверные заявления о задержании одного из менеджеров Аэрофлота преследуют цель ввести в заблуждение общественность и дискредитировать работу авиакомпании», — заявил Александров.

20 июня в ряде авторитетных СМИ появилась непроверенная информация о задержании в офисе «Аэрофлота» начальника одного из отделов компании Дмитрия Купко и его причастности к ряду уголовных дел.

«Аэрофлот» обращается к средствам массовой информации с просьбой перед публикацией такого рода информации обращаться в пресс-службу в целях получения достоверных пояснений о деятельности компании.

