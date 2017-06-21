Парламентарии поддержали создание в России алиментного фонда

Ряд членов Совета Федерации и Госдумы одобрили предложение создать в России алиментный фонд. В частности, инициативу поддержал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает Rambler News Service.

«Государство в состоянии на себя взять бремя ответственности за невыплаченные денежные средства со стороны должника с возможностью последующего погашения. Проще говоря, создается некий фонд, откуда деньги выплачиваются здесь и сейчас в качестве алиментов родителям, у кого остались дети при разводе», — сказал Нилов, отметив, что временные задержки выплат со стороны родителей не должны сказываться на детях.

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Сенатор Елена Мизулина в свою очередь напомнила, что впервые о необходимости формирования алиментного фонда депутаты заговорили в 2008 году, однако правительство выступило против, поскольку реализация предложения потребовала бы существенных средств. «Такой фонд нужен, люди ждут его формирования. По оценкам экспертов, в России сейчас два миллиона детей, которым положены алименты, но они фактически их не получают», — приводятся слова Мизулиной на ее сайте.

Создать в России государственный алиментный фонд, который позволит эффективно взыскивать средства с родителей-должников, 20 июня предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, сообщал ТАСС. По данным Плетневой, в 2016 году в России в неполных семьях воспитывались 10 миллионов детей.

В мае общественное движение «Отцовский комитет» предложило обязать выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка инициатора расторжения брака. «Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом», — объяснил глава организации Игорь Серебряный.