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Песков рассказал о послании эмира Катара Путину

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Владимир Путин
Владимир Путин

В Кремле получили послание от эмира Катара Тамима бен Хамада аль-Тани на имя президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 21 июня.

«Пока не ознакомились [с посланием], но по дипломатическим каналам оно передано», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Катаре, глава эмирата передал послание для российского лидера через посольство в Москве. По его словам, в нем идет речь об отношениях Дохи с арабскими странами.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители этих стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

На следующий день Путин и эмир Катара провели телефонные переговоры. Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за решение кризисных ситуаций политико-дипломатическим путем.

Власти Катара считают обвинения беспочвенными и называют изоляцию посягательством на суверенитет.

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