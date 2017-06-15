Катар разглядел поддержку со стороны США в сделке времен Обамы

Катарские власти заявили, что поставка боевых истребителей США свидетельствует о поддержке Дохи со стороны Вашингтона. Заявление чиновника эмирата передает Reuters.

«Это, конечно, доказательство, что власти США с нами, но мы в этом никогда не сомневались. Наши вооруженные силы словно братья. Американская поддержка Катара фундаментальна, она не зависит от политических изменений», — сообщил неназванный чиновник.

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Сделка по продаже истребителей F15 была заключена еще при бывшем президента США Бараке Обаме. Одобрение Конгресса и Госдепартамента она получила в ноябре 2016 года, подпись под ней поставил нынешний министр обороны Джеймс Мэттис.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Президент США Дональд Трамп сам неоднократно обвинял Катар в поддержке террористов, и 9 июня потребовал от Дохи прекратить их финансирование.

