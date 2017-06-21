Депутат Госдумы всех созывов объяснил отказ от мандата

Депутат Госдумы всех семи созывов Сергей Решульский (фракция КПРФ) решил сдать мандат из-за проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру» в среду, 21 июня.

«Я в апреле прошел еще одну операцию. Нагрузка на тех депутатов, которые действительно работают, очень большая. Буду восстанавливаться», — сказал политик.

Парламентарий выразил уверенность, что коллеги удовлетворят его заявление о прекращении депутатских полномочий: «20 июня я написал заявление. В пятницу, я уверен, Дума его рассмотрит».

За время своей работы 65-летний Решульский внес на рассмотрение нижней палаты парламента 200 законодательных инициатив, среди которых, в частности, законопроект о запрете повышать пенсионный возраст до 2025 года. В 2014-м он предложил сделать советские кинофильмы общенародным достоянием.

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В Госдуме седьмого созыва он вошел в состав комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

7 июня депутат Госдумы от Брянской области Владимир Жутенков написал заявление об отказе от депутатского мандата. По его словам, он намерен вернуться к работе на основанном им сельскохозяйственном предприятии. Сосредоточиться на общественной деятельности в сфере спорта, в свою очередь, решил Марат Сафин. Его полномочия были досрочно прекращены в начале месяца.

До этого сдали депутатские мандаты еще трое единороссов, в их числе один из самых богатых депутатов Госдумы шестого и седьмого созывов Александр Скоробогатько.