Спорт
 

Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих

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Тайгер Вудс
Тайгер Вудс

Американский гольфист Тайгер Вудс госпитализирован из-за проблем с приемом обезболивающих лекарств. Об этом сообщает Assosiated Press.

Агент гольфиста Марк Стайнберг не уточнил, как долго Вудс пробудет в больнице. О тяжести состояния 41-летнего спортсмена также не сообщается.

29 мая сообщалось, что Вудса арестовали во Флориде за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Вудс — 14-кратный победитель турниров серии «Мэйджор» (самые престижные соревнования в мужском гольфе) и уступает по этому показателю лишь Джеку Никлаусу, в активе которого 18 титулов.

В феврале 2015 года он объявил о приостановке карьеры. Вудс отметил, что недоволен своей спортивной формой. За последние несколько лет гольфист перенес три операции на позвоночнике. Последний раз 41-летний Вудс выходил на поле в августе 2015 года.

В 2009 году Вудс стал первым в истории спортсменом-миллиардером.

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