Гольфист Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде

Американский гольфист Тайгер Вудс арестован во Флориде за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает WPTV.

Сотрудники полиции задержали Вудса около трех часов ночи по местному времени. Его освободили из-под стражи в 10:50, он провел в участке более 7 часов. О грозящем гольфисту наказании не сообщается.

Вудс — 14-кратный победитель турниров серии «Мэйджор» (самые престижные соревнования в мужском гольфе) и уступает по этому показателю лишь Джеку Никлаусу, в активе которого 18 титулов.

В феврале 2015 года он объявил о приостановке карьеры. Вудс отметил, что недоволен своей спортивной формой. За последние несколько лет гольфист перенес три операции на позвоночнике. Последний раз 41-летний Вудс выходил на поле в августе 2015 года.

В 2009 году Вудс стал первым в истории спортсменом-миллардером.