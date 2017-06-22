L'Oreal Professionnel предложила женщинам покрасить волосы в цвета радуги

Французская косметическая марка L'Oreal Professionnel представила новую линейку красителей для волос под названием Colorful Hair. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

В нее вошли несколько красителей с пигментами прямого действия: от ярких оттенков цвета радуги до пастельных тонов. В составе красок есть керамиды, силикон и катионые полимеры, которые ухаживают за волосами.

по словам стилистов, краску необходимо наносить на вымытые влажные волосы, время выдержки составляет от 5 до 20 минут, затем краску нужно смыть.

В Палитру вошли несколько оттенков: от «розового сорбета» и «пурпурного гипноза» до «глубокого индиго» и «ледяной маты». Продукты предназначены для использования колористами в салонах красоты.