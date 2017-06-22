Черкасов и Шалунов продлили контракты с Gazprom – RusVelo

Команда Gazprom – RusVelo продлила контракты с Николаем Черкасовым и Евгением Шалуновым. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Черкасов выступает в этом сезоне за молодежный клуб Gazprom – RusVelo. Новое соглашением с ним вступит в силу в январе в 2018-го. Контракты с ним и с Шалуновым будет действовать до конца 2019 года.

Генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин прокомментировал подписание контрактов. «Евгений (Шалунов) уже не новичок в команде, он провел с нами два сезона в статусе нео-профессионала, мы увидели и оценили его потенциал и, как следствие, продлили наше соглашение на следующие два сезона. Я уверен, что Евгений, который в этом сезоне проехал свой первый гранд-тур, продолжит развиваться, у нас уже есть точное понимание того над чем мы будем работать, чтобы сделать Шалунова побеждающим гонщиком», — сказал руководитель.

По его словам, подписание контракта с Николаем Черкасовым демонстрирует выбранный клубом путь развития, направленный на омоложение команды. «Черкасов — воспитанник Тюменского велоспорта, который прошел и нашу собственную систему подготовки в молодежном клубе Gazprom - RusVelo U23. Николай — талантливый спортсмен, основная характеристика которого это способность отлично ехать в длинных горах и быстро восстанавливаться во время многодневных гонок. Впереди у него два сезона в составе профессиональной команды, за это время ему предстоит адаптироваться к профессиональной жизни и закрепиться на новом уровне», — заявил Хамидулин.

12 июня гонщик Gazprom – RusVelo Савицкий выиграл заключительный этап «Тура Словакии».