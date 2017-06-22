Россиянам рекомендовали привиться от гепатита А из-за европейских геев

Росспотребнадзор рекомендовал путешественникам, планирующим поездку в Европу, привиться против гепатита А. Как уточняется на сайте ведомства, на 11 июня зарегистрировано 1118 случаев болезни Боткина в 15 странах региона.

Наибольшее число заболеваний регистрируется у мужчин, практикующих однополый секс. Например, по данным органов здравоохранения Португалии с начала 2017 года в стране гепатит А был диагностирован у 327 человек, 91 процент которых оказался геями.

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Также рост заболеваемости фиксируется в США и Чили.

Роспотребнадзор отмечает, что особую озабоченность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызывает возникший дефицит вакцины, а также несколько национальных и международных парадов лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, которые пройдут в период с июня по сентябрь.

В середине мая Роспотребнадзор выступил с предупреждением о вспышке в Европе гепатита А. Тогда ведомство также отмечало, что наибольшее распространение болезнь получила среди геев.