Глава Европейского Совета допустил отмену Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск допустил отмену Brexit (выход Великобритании из Евросоюза), несмотря на начавшиеся по этому вопросу переговоры. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает The Independent в четверг, 22 июня.

По словам Туска, британские знакомые спросили его, есть ли возможность избежать Brexit. «Я сказал им, что Европейский союз построен на фантазиях, которые казались неосуществимыми. Так что кто знает? Вы можете назвать меня мечтателем, но я такой не один», — заявил глава Евросовета.

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Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

30 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна может выйти из ЕС без заключения специального соглашения с Брюсселем. Это может произойти в том случае, если Соединенное Королевство не согласится с условиями по Brexit, выдвигаемыми Европейским союзом.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.