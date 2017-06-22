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Европейцы предсказали выход новых стран из ЕС

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Вслед за Великобританией из ЕС могут выйти и другие страны. Так считают большинство жителей крупнейших стран Европы: это следует из опроса, который в рамках проекта «Sputnik.Мнения» провела французская социологическая компания IFop.

По данным исследования, 52 процента немцев, 57 процентов итальянцев и 64 процента подданных Великобритании высказали мнение, что как минимум одна страна ЕС покинет межгосударственное объединение. При этом 55 процентов британцев, 50 процентов итальянцев, 42 процента французов и 39 процентов немцев предположили, что выйти из состава Евросоюза могут сразу несколько государств.

28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.

30 мая она заявила, что страна может выйти из ЕС без заключения специального соглашения с Брюсселем. Это может произойти в том случае, если Соединенное Королевство не согласится с условиями по Brexit, выдвигаемыми Европейским союзом.

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