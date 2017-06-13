Премьер Британии анонсировала начало переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что переговоры по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза начнутся на следующей неделе. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Reuters.

«Я подтвердила президенту Франции, что расписание переговоров по Brexit сохраняется, они стартуют на следующей неделе», — заявила Мэй по итогам встречи с Эммануэлем Макроном в Париже.

Материалы по теме «Великобритания не знает, относится ли она к Европе» Даг Уоллас о русской и британской литературе и самосознании

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.

30 мая Мэй заявила, что страна может выйти из ЕС без заключения специального соглашения с Брюсселем. Это может произойти в том случае, если Соединенное Королевство не согласится с условиями по Brexit, выдвигаемыми Европейским союзом.

Также она объявила о планах потребовать у ЕС по итогам Brexit компенсации, которые Брюссель обязан выплатить Лондону за участие в совместных проектах. По ее словам, сумма исчисляется миллиардами фунтов стерлингов. Говоря о совместных с Евросоюзом проектах, за участие в которых Великобритания может рассчитывать на получение денег, она назвала Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд.